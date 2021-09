Ministerin gratuliert „eiserner Lady“

„Endlich ist wieder Musik im Ort“, brachte es Bürgermeister Matthias Möllers beim Festakt auf den Punkt. Auch NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach ließ es sich nicht nehmen, der „eisernen Lady“ persönlich zu gratulieren: „Normalerweise prahlt man bei einer stolzen Dame ja nicht mit ihren Ausmaßen, aber in diesem Fall ist es jeder Zentimeter wert. Die Gemeinde Altenbeken kann stolz sein auf ihre historische Dampflokomotive.“ 128,5 Tonnen bringe sie mit ihrem Tender auf die Waage, reiche 4,50 Meter in die Höhe und messe in der Länge 22,60 Meter.

