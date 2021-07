Ministerium verunsichert den Kreis

Zwei Störche, die im Leverner Nest gebrütet haben, ziehen in der Nähe der Windkraftanlagen ihre Runden. Das Nest, so ordnete es der Kreis Minden-Lübbecke an, soll von seinem jetzigen Standort ebenso wie ein benachbarter Storchenhorst in Getmold verschwinden. Störche und Windräder würden sich nicht vertragen. Die Haltung des Kreises hat hefige Kritik in Levern hervorgerufen.

Foto: Martin Nobbe