„Mir ging es immer um die Sache“

Dr. Oliver Vogt ist am Mittwochnachmittag aus dem Rat der Stadt Espelkamp verabschiedet worden. Der CDU-Politiker gehört seit der Wahl im September dem neuen Bundestag an. Da er nicht gleichzeitig das Bundestags- sowie das Ratsmandat in Espelkamp wahrnehmen kann, verließ Vogt nun das städtische Gremium, in dem er 22 Jahre lang Mitglied war.

