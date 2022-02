Missbrauch: 404 neue Fälle in Ostwestfalen

Die Zahl der bekanntgewordenen Straftaten in NRW war im vergangenen Jahr mit 1,2 Millionen Delikten so niedrig wie zuletzt 1985. Allerdings betrifft der Rückgang nicht alle Kriminalitätsfelder: Bei Herstellung, Besitz und Weitergabe sogenannten Kinderpornografie meldete Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag ein Plus von 137 Prozent, beim Kindesmissbrauch von 23 Prozent. „Erschreckende Zahlen“, sagte Reul. Es sei aber nicht so, dass es mehr Täter gebe, sondern dass die Polizei mehr Anstrengungen unternehme und mehr Fälle bekannt würden.

In Ostwestfalen-Lippe ist das Bild etwas besser als im Landesdurchschnitt: Die sieben Behörden meldeten für das vergangene Jahr 1175 Ermittlungsverfahren in Sachen „Kinderpornografie“ – eine Zunahme um 105 Prozent. Beim Kindesmissbrauch wurden der Polizei in Ostwestfalen-Lippe 404 Fälle bekannt – drei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Unter anderem flog in Kalletal eine Mutter auf, die drei ihrer vier Kinder missbrauchte hatte und inzwischen zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.

Die Kreispolizeibehörde Höxter registrierte vergangenes Jahr 30 Missbrauchsfälle, gefolgt von Gütersloh (41), Bielefeld (47), Herford (50), Paderborn und Minden-Lübbecke (je 73) sowie Lippe (90).

Die größte Zunahme beim bekanntgewordenen Kindesmissbrauch gab es mit fast 80 Prozent im Kreis Minden-Lübbecke. Den höchsten Rückgang registrierte der Kreis Lippe mit 33 Prozent. Allerdings sind es trotz dieses Rückgangs noch immer 90 Missbrauchsfälle, die in Lippe bekanntgeworden sind, womit der Kreis mit Abstand Spitzenreiter in Ostwestfalen-Lippe ist. Einen Erklärungsversuch macht Michael Kling von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Durch den Fall Lügde sind die Menschen in Lippe sehr sensibilisiert. Es wenden sich zum Glück mehr Bürger mit einem Verdacht an die Polizei als das früher der Fall war.“

Als Folge des Missbrauchsfalls Lügde hatte NRW die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und sogenannter Kinderpornografie zu einer Hauptaufgabe der Polizei erklärt, was sich jetzt in steigenden Zahlen bemerkbar macht. In Ostwestfalen-Lippe werden die Verfahren zentral vom Polizeipräsidium Bielefeld bearbeitet.