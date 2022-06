Ein Flüchtling aus Afghanistan hat nach Ansicht des Herforder Jugendschöffengerichts ein zwölfjähriges Mädchen in einer Bünder Unterkunft missbraucht.

Die Aufarbeitung des Vorfalls in einem Flüchtlingsheim in Bünde gestaltete sich vor dem Jugendschöffengericht Herford schwierig. Dennoch kam es zu einer Verurteilung.

Weil er sich zu einem unbestimmten Zeitpunkt zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 in dem Flüchtlingsheim in Bünde an dem Kind vergangen haben soll, wurde der 21 Jahre alten Mann verurteilt – zu zwei Wochen Jugenddauerarrest.