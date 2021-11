Missbrauchsfall erneut vor Gericht

Mitglied einer baptistischen Glaubensgemeinde in Hüllhorst soll sich mehrmals an einem Jungen vergangen haben

Hüllhorst/Bielefeld

Für das Opfer wird dieser Tag am Bielefelder Landgericht eine Tortur sein. An dem damals 13-Jährigen soll sich der Angeklagte Samuel S. – Name von der Redaktion geändert – in der Zeit von Juni 2004 bis Anfang Januar 2005 mindestens 18 Mal sexuell vergangen haben. Bereits 2020 ist der Fall vor Gericht verhandelt worden. Der Angeklagte wurde zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt (diese Zeitung berichtete). Da die Revision des Angeklagten am Bundesgerichtshof jedoch Erfolg hatte, musste sich das Opfer erneut vor Gericht an die Taten erinnern, die ihm als Kind zugefügt wurden.

Von Louis Ruthe