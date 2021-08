Missglücktes Wendemanöver

Die Bielefelder Straße in Schloß Holte-Stukenbrock musste am Samstagmittag für rund eine Stunde gesperrt werden. Bei einem missglückten Wendemanöver wurde eine 46-Jährige aus Bielefeld verletzt. Ihr Auto landete im Graben, ein Vater mit seinen zwei Kindern blieb unverletzt.

Der Polizei wurde der Unfall gegen 11.30 Uhr gemeldet. Der 43-Jährige aus Horn-Bad Meinberg befuhr mit zwei Kindern (9/10) in einem Skoda die Bielefelder Straße in Richtung Stukenbrock. Gegenüber der Polizei teilte er zur Unfallursache mit, den Stau bemerkt zu haben und beabsichtigte zu drehen. Auf der Bielefelder Straße, die parallel zur Autobahn 33 verläuft, staute es sich vermutlich aufgrund der dortigen Baustelle, an der es ebenfalls stockte.