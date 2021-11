Mission mit Bravour erfüllt

Das Team „Flachköpper TouristiX“ meldet sich nach einer spannenden Reise zurück. Wie am 28. August berichtet, machte sich das fünfköpfige Team aus Borchen am 3. September auf, um an der „European Mountain Summit“, einer Rallye durch die Berge Europas teilzunehmen – alles für den guten Zweck.

Schon vor dem Start konnte das Team rund um Lennard Thiele, Marvin Richter, Marius Carl, Florian Möllenhoff und Tim Nagel 1316,24 Euro für den Borchener Warenkorb einsammeln. Jetzt überreichte das Team einen symbolischen Scheck über die genannte Summe an Heinrich Schwarzenberg und Elisabeth Rüsing vom Warenkorb.

„Gute zwei Stunden vor dem Start erhielten wir unser Roadbook und konnte anfangen, unsere Route zu planen. Ganz ohne GPS und Autobahnen – denn das ist der Ehrenkodex der Rallye“, so Marvin Richter. Die erste Etappe führte das Team von Maxlrain bei Rosenheim durch das Ötztal und schließlich das Timmelsjoch hinauf, ein Pass auf 2474 Meter Höhe, der Österreich und Italien verbindet. So wurde bereits am ersten Tag das erste Land durchquert.

Angekommen in Italien, führte die Route weiter durch Südtirol bis hin zum nächsten Pass des Tages, dem Stiflers Joch. Auf 2757 Metern wurde hier die zweite Roadmission erfüllt und mit der Schweiz das dritte Land erreicht. Nach ungefähr neuneinhalb Stunden Fahrtzeit und 431 zurückgelegten Kilometern wurde das Nachtlager auf einem Campingplatz mitten im Wald errichtet.

San-Bernardino-Pass bezwungen

Der zweite Tag begann bei klarer Bergluft in den Schweizer Alpen. Nach einem kurzen Frühstück führte die Route das Borchener Teams durch St. Moritz zurück nach Italien. Vorbei am Lago di Montespluga stand der nächste Pass der Bergrallye auf dem Programm: Mit dem San-Bernardino-Pass wurde einer der höchsten Pässe der Schweizer Alpen bezwungen. „Nach den Erfahrungen des ersten Tages haben wir uns dazu entschieden, das Feuerwehrauto nicht jeden Pass hoch und runter zu quälen“, berichtete Florian Möllenhoff, und daher fuhr das Team von nun an zwei getrennte Wege. Höhepunkt des zweiten Tages war die Halbzeitparty in einem Schloss im Süden Italiens. Bei 25 Grad, kühlen Getränken und Livemusik wurde mit allen Teams der Rallye gefeiert und angestoßen.

Der vorletzte Tag und dritte Tag führte das Team an Turin vorbei Richtung Colle delle Finstere. „Eine Seite der Strecke war nicht einmal geteert, und so wurde der Aufstieg auf 2178 Metern eine wirkliche Herausforderung für Auto und Fahrer“, erinnert sich Marvin Richter.

Anschließend warteten die Französischen Alpen auf das Team. Die zweite Roadmission für diesen Tag verpasste das Team leider. „Der Grund dafür ist relativ einfach: Wir haben uns einmal auf ein anderes Team verlassen und sind diesem gefolgt. Dabei sind wir dann dermaßen an der zweiten Station des Tages vorbeigefahren, dass ein Nachholen der Mission zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte“ erklärt Marius Carl. Nach fast zwölf Stunden im Auto wurde ein Campingplatz in den Französischen Alpen zum Nachtlager erklärt.

Sonne über der Wolkendecke genossen

Am 7. September stand die letzte Etappe der Rallye auf dem Programm. Früh morgens machten sich die fünf Borchener auf den Weg zum Col de la Bonette. „Auf 2860 Höhenmetern konnten wir die Sonne über der Wolkendecke genießen. Das war einer der Höhepunkte unserer Rallye“, sagte Marvin Richter. Anschließend führte die Route durch Monaco und entlang der französischen Mittelmeerküste bis zum Zielort Saint Tropez.

Direkt am Strand wurden alle Teams in Empfang genommen und anschließend die drei Siegerteams der Rallye verkündet. „Es war schon interessant zu sehen, welche Teams und vor allem mit welchem Auto sie angetreten sind. Am Start ist dies etwas untergegangen“, erinnert sich Marius Carl. „Die Sieger der Rallye sind zum Beispiel die gesamte Strecke in einem Strandbuggy gefahren. Der zweite Platz auf 50-ccm-Motorrädern – das muss man schon wollen“, so Richter weiter.

Im Anschluss verbrachte das Team noch drei Tage an der italienische Mittelmeerküste, ehe es in zwei Etappen den Heimweg antrat. „Wir blicken auf atemberaubende Aussichten, wundervolle Natur und einen Haufen witziger Momente unter Freunden zurück“, resümiert Richter. Noch ist nicht abzusehen, wann und auf welche Reise es das Team das nächste Mal verschlägt, das Rallyeauto wurde aber bereits über den TÜV gebracht und steht bereit für neue Abenteuer.