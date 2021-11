Misteln, Bäume, Tagesordnungspunkte

Die Stadt Lübbecke wird mit keiner finanziellen Hilfe für die Rettung des Baumbestands auf dem Schützenplatz rechnen können. Im Umweltausschuss am Mittwochabend gab Armin Feiler, Leiter des Amts Grün und Umwelt, bekannt, dass ein Antrag auf EU-Fördermittel vorläufig abgelehnt worden sei.

Der Mistelbefall an den Bäumen im Burgmannshof ist eklatant – hier ein Foto aus dem März.

Wie Feiler erläuterte, liege eine schriftliche Begründung noch nicht vor. Aber die zuständige Bezirksregierung habe bereits mündlich deutlich gemacht, dass die Pläne in Lübbecke „zu wenig innovativ und zu wenig kooperativ mit bürgerschaftlichem Engagement“ für dieses Programm seien. Bürgermeister Frank Haberbosch fügte an: „Alles wird aber so gemacht, wie beschlossen.“