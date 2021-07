„Mister Prävention“ geht in Pension

Kreis Höxter

Allein der Versuch des Einbruchs bereitet einem schon Bauchschmerzen. Wenn Täter die Abwesenheit von Hauseigentümern ausnutzen, um ins fremde Heim einzusteigen und rücksichtslos in den Räumen alles auf den Kopf stellen, um an Wertgegenstände zu kommen – dann ist guter Rat teuer. Oder auch nicht – denn die Polizei im Kreis Höxter hat seit Jahrzehnten einen Experten in ihren Reihen, der sich mit den „bösen Jungs“ und ihren gemeinen Tricks auskennt.

Von Harald Iding