Mit 10.000 Euro ist das Angebot gesichert

Der Förderverein für Unabhängige Psychosoziale Krebsberatung unterstützt die Arbeit der Psychosozialen Krebsberatung der Diakonie Paderborn-Höxter mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro, wie schon in den Jahren davor – seit 2014.

„Wir freuen uns, dass viele Menschen den Förderverein unterstützen und wir damit die Beratungsstelle der Diakonie Paderborn-Höxter auch weiter fördern können“, erklärt Bernd Schulze-Waltrup, 1. Vorsitzender des Fördervereins. Aufgrund von Corona habe der Verein nicht so viele Aktionen wie üblich durchführen können, trotzdem sei die Förderung dank zahlreicher Unterstützer möglich, so Schulze-Waltrup. Die Summe stammt aus verschiedenen Aktionen des Fördervereins. Dazu gehört vor allem das Benefiz-Golfturnier „Golfer & Friend“ am Universitäts-Golfclub Paderborn, das am 24. September durchgeführt wurde.

Diakonie-Vorstand Vanessa Kamphemann bedankt sich für die Spende: „Dank dieser großzügigen Hilfe durch den Förderverein können wir unsere psychosoziale Beratungsstelle personell aufrechterhalten und damit unser Beratungsangebot für von der Diagnose Krebs betroffene Menschen ausweiten.“

Der Förderverein besteht seit 2013 und konnte 2014 seine erste Unterstützung überreichen. Sein Zweck ist es, psychosoziale Krebsberatungsstellen im Kreis Paderborn durch ideelle und finanzielle Förderung zu unterstützen beziehungsweise eine dauerhafte Finanzierung einer ganzen Personalstelle für eine psychosoziale Krebsberatung zu implementieren. Mehr Informationen gibt es online: www.foerderverein-krebsberatung-pb.de