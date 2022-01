Mit 15 Jahren hatte sie schon ein Modelabel

Mit dem Nachwuchspreis NEXT möchte die Textilakademie NRW die Attraktivität der Ausbildung in der Textilbranche steigern und die Leistungen junger Menschen würdigen. Judith Bünder, die beim Modehersteller Gerry Weber International AG eine Ausbildung zur Textil- und Modeschneiderin absolviert hat, wurde nun ausgezeichnet.

„Die Textilindustrie bietet interessante Ausbildungsmöglichkeiten und vor allem zukunftsfähige Arbeitsplätze. Selbst in diesen schwierigen Zeiten haben es junge Fachkräfte geschafft, herausragende Leistungen zu vollbringen. Diese Erfolge möchten wir würdigen“, sagt Rolf A. Königs, Vorsitzender des Verbandes der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. Deshalb hat die Textilakademie NRW mit Unterstützung der ZiTex - Textil & Mode NRW bereits zum elften Mal den Nachwuchspreis NEXT an die besten Auszubildenden in gewerblich-technischen Berufen der Textil- und Bekleidungsindustrie Nordwestdeutschlands vergeben. Auf den üblichen Festakt musste coronabedingt verzichtet werden. Bünder erhielt ihre Auszeichnung im Beisein der Verantwortlichen in der Textilakademie.

Ziel ist ein Fair-Fashion-Unternehmen

Die 23-Jährige, die beim Modehersteller Gerry Weber International AG zur Textil- und Modeschneiderin ausgebildet wurde, erhielt den mit 1.000 Euro dotierten zweiten Preis. Sie hat ihren Berufsabschluss mit sehr gut absolviert, die Berufsschulabschlussnote betrug 1,1. Bünder wusste schon früh, dass sie einmal in der Branche arbeiten möchte. Mit 15 gründete sie ihr eigenes Modelabel mit dem Namen Mops, aktuell absolviert sie den Studiengang Design-Ingenieur an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. „Mein Ziel ist es, künftig in einem Fair-Fashion-Unternehmen zu arbeiten“, sagt Bünder.

Prämiert werden außerordentliche Leistungen junger Nachwuchskräfte auf Facharbeitsebene. Hierbei zählen nicht nur die Noten, sondern auch die persönlichen Entwicklungen der Auszubildenden. Eine unabhängige Fachjury, bestehend aus mehreren Unternehmen, den Textil- und Bekleidungsverbänden sowie der Textilakademie NRW, hat die Gewinner der Auszeichnung ermittelt.

Nachwuchssorgen

Ziel des Preises NEXT ist es, die Attraktivität der Ausbildung in der Textilindustrie zu steigern und die Vielfalt der Branche zu präsentieren. Wie viele andere Branchen in Deutschland haben auch immer mehr Textilunternehmen akute Nachwuchssorgen. Der Präsident des Verbandes der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungs-industrie e.V., Dr. Wilfried Holtgrave betont: „Die Nachwuchssicherung ist für die gesamte Textil- und Modeindustrie wichtig. Nicht nur für die hoch qualifizierten Stellen mit akademischem Hintergrund fehlt es an Bewerbern, sondern vor allem für die Facharbeiterinnen und Facharbeiter.“