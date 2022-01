Mit 150 km/h im E-Auto bis Bünde gerast

20-Jähriger will in Bielefeld vor Zivilstreife flüchten – Tesla und Führerschein sichergestellt

Die Beamten des Bielefelder Zivilwagens kontrollierten schließlich gemeinsam mit Streifenbeamten der Polizeiwache Bünde den 20-Jährigen und stellten seinen Führerschein und den benutzten Wagen sicher.

An der Kreuzung Westerfeldstraße fiel den zivilen Polizisten gegen 2.30 Uhr ein Tesla Model 3 auf, dessen Heck beim Abbiegen in die Engersche Straße ausbrach. "Dabei beschleunigte das Auto stark in Richtung stadtauswärts", so Polizeisprecher Michael Kötter.

Kurz bevor der an der Kreuzung Engersche Straße/Vilsendorfer Straße wartende Pkw gestoppt werden sollte, fuhr der Fahrer bei grünem Ampelsignal in Richtung Brake weiter. Polizeisprecher Kötter: "In Höhe der stationären Geschwindigkeitsmessanlage drosselte der 20-Jährige seine Geschwindigkeit. Anschließend zeigte der Tacho des Zivilwagens deutlich mehr als 120 km/h in dem 70 km/h-Bereich der Engerschen Straße und einer Baustelle im Bereich Brake, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt ist."

Bei der Weiterfahrt auf Herforder Stadtgebiet über die Lübbecker Straße, die Bielefelder Straße und den Westfalenring habe der Fahrer des Streifenwagens deutlich mehr als 150 km/h abgelesen, wobei sich der Abstand zu dem Tesla vergrößerte.

Verbotenes Rennen

Am Ortseingang in Bünde reduzierte der junge Autofahrer laut Polizeibericht seine Geschwindigkeit nicht und missachtete im weiteren Verlauf an der Kreuzung Fahrenkamp und Weseler Straße ein rotes Ampelsignal. Im Bereich Bustedter Straße und Sandstraße wurde der Tesla-Fahrer mit einem Beifahrer dann schließlich gestoppt.

Bei dem 20-jährigen Fahrer aus Bad Oeynhausen erkannten die Beamten keine Hinweise auf einen Konsum von Alkohol oder Drogen. Die grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, werteten die Beamten als Verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld stellten die Polizisten den Führerschein und den Tesla sicher. Sie waren der Meinung, dass es der Uhrzeit und glücklichen Umständen zu verdanken sei, dass niemand auf den rund 15 Kilometern durch die Fahrweise zu Schaden kam.