Mit Alkohol oder Drogen am Steuer

Bei Verkehrskontrollen in Lübbecke und Espelkamp hat die Polizei in den vergangenen Tagen gleich in vier Fällen Blutproben entnehmen lassen, da die Fahrzeugführer mutmaßlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen. Neben zwei Autofahrern fielen auch die Nutzer zweier E-Scooter negativ auf.

Am Samstagnachmittag überprüften die Einsatzkräfte nach Auskunft der Polizei den 24-jährigen Fahrer eines VW am Wiehenweg in Lübbecke. Da der Mann drogentypische Auffälligkeiten zeigte und ein Drogentest positiv verlief, wurde dem Lübbecker eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ähnlich erging es einem gleichaltrigen Audi-Fahrer bei einer Kontrolle an der Straße „Am Friedhof“ in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr. Nachdem die Alkoholfahne des Fahrers den Beamten aufgefallen war und ein am Kontrollort durchgeführter Alkoholtest einen zu hohen Wert ergab, musste der Mann für eine Blutentnahme mit zur Polizeiwache. Dessen Führerschein wurde von den Polizisten gleich einbehalten.

Zudem wurde der 19 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters am späten Sonntagabend auf der B 65 in Höhe der Hermann-Löns-Straße einer Überprüfung unterzogen. Da auch hier ein Drogentest anschlug, erfolgte erneut eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Schließlich bot sich einer weiteren Polizeistreife ein nahezu gleiches Bild am Montagnachmittag in Espelkamp. Hier war gegen 15.30 Uhr ein 28 Jahre alter Mann ebenfalls mit einem E-Scooter, einem sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeug, auf der Görlitzer Straße unterwegs. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogenkonsum. In allen Fällen leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Fahrer ein.