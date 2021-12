Mit Alkohol und Drogen am Steuer

In Paderborn und in unmittelbarer Stadtnähe sind am vergangenen Wochenende 14 Fahrer aufgefallen, die unter Alkohol- und/oder Drogeneinwirkung standen. Am Sonntag verursachten nicht verkehrstüchtige Fahrer sechs Verkehrsunfälle mit fünf Verletzten.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Serie an Unfällen begann um 0.15 Uhr. Ein 22-Jähriger fuhr mit einer 125er Malaguti auf der Paderborner Straße von Hövelhof in Richtung Sennelager. Am Kreisverkehr Klausheider Straße stürzte der Kradfahrer und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der junge Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und musste zur Blutprobe mit auf die Wache.

Um 1.50 Uhr entdeckte ein Autofahrer einen gestürzten Motorrollerfahrer auf der Pamplonastraße. Der Zeuge leistete dem schwerletzten Mann erste Hilfe und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 19-jährige Verletzte erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und vermutlich auch Drogen konsumiert hatte. Aufgrund der erlittenen Kopfverletzungen war davon auszugehen, dass der Mann bei dem Sturz keinen Helm getragen hatte. Der Motorroller war nicht zugelassen und wurde mit einem entstempelten Kennzeichen geführt, das für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden war. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Da nicht auszuschließen war, dass eine weitere Person auf dem Roller gesessen hatte, suchte die Polizei mit mehreren Streifen, die Feuerwehr setzte eine Drohne ein. Es wurde kein weiterer Verletzter gefunden.

Zwei Zeugen verfolgen flüchtenden Corsa-Fahrer

Auf der B64 fuhr um 16.05 Uhr ein Opel Corsa von Bad Driburg in Richtung Paderborn. In Höhe der Brücke Dahler Weg überholte das Auto trotz doppelt durchgezogener Linie eine Autofahrerin (28). Der Wagen fuhr soweit in den Gegenverkehr, dass eine entgegenkommende 62-jährige VW-Golf-Fahrerin ausweichen musste und die Leitplanken touchierte. Die Außenspiegel der Fahrzeuge kollidierten. Anstatt anzuhalten gab der Corsafahrer Gas. Zwei Zeugen (41/45) folgten dem Unfallfahrer mit ihrem Auto bis zum Gewerbegebiet Oberes Feld. Sie verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den 58-jährigen Corsafahrer auf einem Betriebsgrundstück an. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung und musste mit zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Um 18.10 Uhr fuhr an der Neuhäuser Straße ein 73-jähriger Radfahrer aus einer Grundstückseinfahrt und bog nach rechts auf die Fahrbahn der Neuhäuser Straße ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 62-jähriger Busfahrer, der mit vier Fahrgästen die Neuhäuser Straße stadtauswärts befuhr, führte eine Gefahrenbremsung durch. Der Bus touchierte den Radler, sodass dieser stürzte, aber keine Verletzungen erlitt. Der Radler stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Volvo-Fahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit frontal aufs Heck eines BMW

In der Nacht zu Montag fuhr ein 68-jähriger Volvo-Fahrer auf der Benhauser Straße stadteinwärts. Zwischen Georg-Marshall-Ring und Steubenstraße prallte der Volvo mit überhöhter Geschwindigkeit frontal auf das Heck eines vorausfahrenden BMW X70. Der Volvo keilte sich mit Totalschaden unter dem Heck des SUV ein. Der Volvo-Fahrer stieg aus und entfernte sich zu Fuß vom Unfallort. Mit Unterstützung eines anderen Autofahrers folgte der 21-jährige BMW-Fahrer dem Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei. Im BMW hatten sich der Fahrer und sein Beifahrer (20) leichte Verletzungen zugezogen. Mit einem Rettungswagen kamen die jungen Männer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich war der Polizei ein weiterer Verkehrsunfall von der Driburger Straße Höhe Kaukenberg gemeldet worden. Hier war ein Volvo frontal gegen einen Baum geprallt und sofort weitergefahren. Die passenden Unfallschäden wies der am Auffahrunfall beteiligte Volvo ebenfalls auf. Der leicht verletzte Volvo-Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des 68-Jährigen stellten sie sicher.

Bereits am Freitag hatte eine Streife um 7.35 Uhr auf der Nordstraße einen Fahrer mit E-Scooter gestoppt, der ohne gültige Versicherung geführt wurde. Laut Drogenvortest hatte der Fahrer Kokain und Cannabis konsumiert. Um 9.45 Uhr fiel auf der B68 ein Autofahrer mit Anzeichen von Drogenkonsum auf. Auch hier zeigte der Test Kokain und Cannabis an. Zudem fanden die Polizisten Drogen im Fahrzeug. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Motorradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

In der Nacht zu Samstag stoppten Polizeibeamte gegen 0.50 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer auf der Paderborner Straße in Borchen und um 2.10 Uhr auf dem Delbrücker Weg in Wewer. Tagsüber fiel um 13.50 Uhr ein angetrunkener Fahrer an der Leonardstraße auf. Kurz nach Mitternacht am unfallträchtigen Sonntag stoppte eine Streife einen alkoholisierten Wohnmobilfahrer auf der Sander Straße in Elsen. Um kurz vor 3 Uhr fiel bei einer Kontrolle ein Motorradfahrer auf der Barkhauser Straße auf, der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Um 3.40 Uhr war es Alkohol- und Drogeneinfluss, den eine Streife bei einem E-Scooter-Fahrer auf der Elsener Straße feststellte und um 6 Uhr war noch ein Autofahrer in einer Alkoholkontrolle in der Innenstadt aufgefallen.

Sämtliche Fahrer mussten Blutproben abgeben. Sie wurde angezeigt und sofern vorhanden wurden die Führerscheine sichergestellt.