Mit allen Sinnen die Natur genießen

Kalletal

Entspannung, Stressabbau und Gesundheitsvorsorge: Im Kalletal wird ein Waldbaden-Pfad geschaffen. Ausgangspunkt des Waldbaden-Pfads ist der Parkplatz am Friedhof in Heidelbeck. Eine Informationstafel soll hier einen Überblick über die einzelnen Stationen geben, an denen mentale und physische Übungen ausgeführt werden können.

Von Hannah Gebhard