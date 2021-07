Mit Arnd Bruhns bis ins Stechen

Steinhagen

Der Vergleich mit anderen Reitern, der aufbrausende Applaus der Zuschauer und das beliebte „Drumherum“: Überregionale Reitturniere mussten aufgrund von Corona lange Zeit verschoben werden, doch die zuletzt niedrigen Fallzahlen erlauben den Vereinen einen Schritt in Richtung der herbeigesehnten Normalität. Am Wochenende war dies auch auf der Anlage des PSV Steinhagen-Brockhagen-Hollen zu spüren, denn die „Steinhagen Classics“ zogen nicht nur viele Reiterinnen und Reiter aus der gesamten Region an, auch viele lokale Pferdesportfreunde ließen es sich nicht nehmen, beim Open-Air Event dabei zu sein.

Von Malte Krammenschneiderund