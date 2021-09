Mit ausgedienten Handys Gutes tun

Profilschule und Weltladen bitten um Spenden von Altgeräten – Erlös aus Recycling geht an Missio

Ein weiterer Vorteil einer Handyspende ist, dass man sich nicht selbst um eine fachgerechte Entsorgung kümmern muss. Da die seltenen, wertvollen Rohstoffe wie Gold aus den Geräten recycelt werden, muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt.

Bei einer Abgabe an eine der Sammelstellen in der Profilschule oder im Weltladen Bad Wünnenberg hat man außerdem die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem man ein neues, fair gehandeltes Handy gewinnen kann. Vor der Abgabe eines ausgedienten Handys sollte die SIM-Karte entnommen werden.

Die Profilschule und der Weltladen möchten mit der Aktion ein Zeichen für Solidarität und Nachhaltigkeit setzen. Bisher sind bereits knapp 300 alte Handys bei den beiden Abgabestellen eingegangen.