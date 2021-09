Mit Authentizität und Humor

Bürgermeister Lars Bökenkröger (hinten, von links), Stefan Maicher (msk media), Staatsbad-Geschäftsführerin Beate Krämer, Karsten Getrost (Fischhaus Getrost), Denise Gruber (Leiterin Staatsbad-Orchester) sowie (vorne, von links) Orhan Bro und Dimitrij Nikulicev (Unverpacktladen „Bio Provinz“), Georgios Papadopoulos und Reza Jaxon („The Last Action Heroes“), Margret Weirich (Hundeboutique „Hundegeschichten“), Frank Wiegand (Betreiber „Trollinger Hof“), Alexander Dreischmeier (Boulderhalle „Felsmeister“) und GOP-Direktor Christoph Meyer präsentieren vor der Wandelhalle die neue Staatsbad-Marketingkampagne. Georgios Papadopoulos (links) und Reza Jaxon („The Last Action Heroes“) sind mit einem Plakat ebenfalls an der Aktion beteiligt. An zwölf Standorten im Stadtgebiet folgen von Montag an zunächst drei weitere Motive,

Foto: Lydia BöhneLydia Böhne