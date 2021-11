Mit Auto in Graben gefahren

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Ein merklich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer ist am frühen Sonntagabend, 31. Oktober, von der Oberbauerschafter Straße (L 876) abgekommen und mit seinem Auto im Graben gelandet. Ersthelfer hatten die Polizei um 18.50 Uhr über den Unfall in Höhe der Einmündung „Zum Breitenbrink“ in Oberbauerschaft informiert.