Mit Bändchen wird gedealt

Die Universität Paderborn kontrolliert die Einhaltung der 3G-Regel mit Hilfe von Bändchen am Handgelenk. Das sorgt für Probleme. Studenten berichten, dass Stoffbändchen an Kommilitonen verkauft werden, die weder getestet, noch geimpft, noch genesen sind. Die Uni nennt das System weiterhin effektiv.

Studenten wollen sich nicht impfen und auch nicht testen lassen. Zu den Vorlesungen an der Universität Paderborn möchten sie aber dennoch. Geht nicht! Geht doch! So haben es zahlreiche Studenten dieser Zeitung gegenüber berichtet. Wie das funktioniert, ist schnell erzählt: Alle Getesteten müssen ihren Nachweis in weißen Zelten auf dem Unigelände vorzeigen und erhalten dann ein Papierbändchen ums Handgelenk. Damit kein Schindluder damit getrieben wird, gibt es jeden Tag ein neues Bändchen in einer anderen Farbe. Hier sind Betrügereien eher unwahrscheinlich.