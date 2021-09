Mit Bändchen zum Tänzchen ins Festzelt

Warburg

Im Bierzelt der 72. Warburger Oktoberwoche gibt es in diesem Jahr nicht nur frisches Urtyp, sondern gelegentlich auch ein kleines Bändchen. Jeder Gast, der das Zelt an den Tanzabenden (2., 8. und 9. Oktober) betreten will, erhält es – aber nur, wenn er geimpft oder genesen ist. Anderenfalls darf er gar nicht erst hinein.

Von Jürgen Vahle