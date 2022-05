Brakel: Mit Bayern-Turbo zum Abschluss

Ein Rind, das einen Anhänger zerlegt, Bürokratie, die das Handwerkerleben erschwert, Materialschlachten am Steinheimer Partybüffet – Fleischermeister Karl-Heinz Remmert aus Brakel hat in seinem Berufsleben viel erlebt. Jetzt hat er von Alfred Brilon, Obermeister der Fleischer-Innung, den goldenen Meisterbrief erhalten – coronabedingt mit einem Jahr Verspätung.

Abgelegt hat er die Prüfung in Landshut vor der Handwerkskammer für Niederbayern. Dass es den gebürtigen Brakeler so weit in den Süden verschlagen hat, hatte rein praktische Gründe.