Mit Blondie im Partnerlook

„Ich war schon immer eher ein Nestflüchter“, sagt Elke Behm. Daran lässt ihre spannende Biografie keinen Zweifel. Die Enkelin des Engeraner Zigarrenfabrikanten Theo Niederlein ist weit gereist. Und hat in den verschiedensten Jobs viel erlebt.

Elke Behm hält eine Schachtel der Zigarrenmanufaktur ihres Großvaters Theo Niederlein in Händen. Sie ist betrübt, dass der Grund und Boden ihrer Großeltern verkauft werden soll.

Studiert hat Elke Behm Geografie und Literatur in München, auf einer Weltreise besuchte sie unter anderem London, Moskau, Delhi, Malaysia, Singapur und Bali. 1990 hat sich die Engeranerin aufgemacht zu einem Urlaub in Südfrankreich. „Der Winter hier war so kalt und nass und ich hab gedacht: Du musst dich mal aufwärmen.“