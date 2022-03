Mit dem 40-Tonner in die Ukraine

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, da haben Maximilian Guder und Ehefrau Alona beschlossen, sich aktiv für die Menschen in den umkämpften Gebieten der Ukraine einzusetzen und begonnen, Hilfsgüter und Spendengelder zu sammeln.

„Erst ganz klein, im Freundes- und Bekanntenkreis“, erzählt Maximilian Guder. Schon da sei die Spendenbereitschaft sehr hoch gewesen. Es folgte ein Presseaufruf und die Resonanz war enorm: „Wir haben sehr schnell festgestellt, dass das weder mit einem Anhänger noch mit einem 7,5-Tonner zu bewältigen ist“, blickt Guder wenige Tage zurück. Nach anfänglich kleineren Lieferungen, die an eine Koordinierungsstelle in Hannover gingen, hat die Familie gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern am vergangenen Wochenende den ersten 40-Tonner mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen wichtigen Hilfsgütern auf die Reise in die ukrainische Stadt Vinnytsya geschickt.