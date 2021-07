Mit dem 40-Tonner und prominenter Hilfe ins Flutgebiet

Bünde

Als Fahrlehrer Marc Höcker die Bilder der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz über den TV-Bildschirm flackern sieht, fackelt er nicht lange. „In der Eifel und im Rheinland gibt es so viel Leid. Da muss man helfen“, sagt der 49-Jährige, der mit seinem Verein „Bünder für Bünder – Hilfe in der Not“ umgehend eine Spendenaktion startet. Bereits an diesem Mittwoch brechen zwei Lastwagen mit Hilfsgütern für Mensch und Tier in die Flutgebiete auf.

Von Daniel Salmon