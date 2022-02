Mit dem Bändchen der Solidarität

Sturm und Regen haben am Montagabend dafür gesorgt, dass deutlich weniger Teilnehmer zu Kundgebungen in die Warburger Innenstadt gekommen sind. Zum Treffen von Gegnern der Corona-Politik und des Impfens kamen nach Angaben der Polizei 75 Teilnehmer. Das zeitgleich stattfindenden Treffen des Bündnisses für Demokratie und Toleranz hatte 50 Teilnehmer.

Am vergangenen Montag waren es insgesamt 230 Protestler gewesen. Trotz der deutlich geringeren Zahl an Besuchern änderte sich am Ablauf kaum. Die Corona-Kritiker versammelten sich am Historischen Rathaus, um schweigend durch die Stadt zu gehen. Einige hatten Kerzen dabei, manche kleine Fähnchen oder Westen mit Sprüchen gegen eine Impfpflicht. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz wartete vergeblich auf einen konstruktiven Austausch mit den „Montagsspaziergängern“. An ihr offenes Mikrofon wollte auch diesmal niemand treten.