Mit dem Blick eines Architekten

Lübbecke

Die Vakanz an der Spitze des Lübbecker Baudezernats ist vorbei. Bürgermeister Frank Haberbosch hat in der Ratssitzung am Donnerstagabend den Nachfolger von Ingo Ellerkamp präsentiert, der die Stadt auf eigenen Wunsch hin verlassen hatte, um in Barsinghausen bei Hannover die Bauverwaltung zu leiten.

Von Friederike Niemeyer