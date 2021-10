Mit dem Buschtaxi durch Afrika

Thomas Bering hat ein Nomaden-Gen. Da ist er sich ganz sicher. Die Lust auf die Ferne hat ihn schon zu vielen Plätzen der Erde geführt. Jüngst reiste der Hofgeismarer 7000 Kilometer von Cádiz in Spanien bis nach Conakry in Guinea – und schrieb ein Buch darüber.

Eine Perle in Westafrika: Thomas Bering machte auf seiner Reise mit dem Buschtaxi auch Halt in Saint-Louis im Senegal.

Was ihn zu dieser Reise bewegt hat? „Ehrlich gesagt, mein Nichtwissen, die Neugier und das von mir so empfundene Desinteresse der Weltöffentlichkeit an dieser Region, gerade im Kontrast zum Osten und Süden des Kontinents“, schildert Bering. „Ich hatte einfach den Eindruck, dass meine Vorstellung und Kenntnisse von dieser Weltgegend so dürftig sind, dass ich vor Ort nachschauen gehen wollte.“