Mit dem E-Scooter durch die Glasscheibe

Angetrunkener 26-Jähriger übersieht in Paderborn auf dem Gehweg am Heierswall ein Buswartehäuschen

Paderborn

Am Heierswall in Paderborn ist ein nach Polizeiangaben angetrunkener 26-Jähriger am frühen Samstagmorgen gegen 2.05 Uhr mit einem Leih-E-Scooter in die Glasscheibe eines Bushaltestellen-Häuschens gefahren.

- -