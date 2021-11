Mit dem Flieger nach Lourdes

Unter dem Wallfahrtsmotto „Ich bin die unbefleckte Empfängnis“ machen sich die Malteser nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder auf den Weg in den südfranzösischen Wallfahrtsort Lourdes. Begleitet werden sie vom Paderborner Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB.

Voller Vorfreude ist das Vorbereitungsteam rund um Wallfahrtsleiter Thomas Ohm: „Unsere Lourdes-Wallfahrt haben wir in den letzten zwei Jahren schmerzlich vermisst. Wir freuen uns sehr, dass wir für das kommende Jahr ein Konzept auf die Beine stellen konnten, um mit rund 400 Pilgern nach Frankreich zu fliegen.“ Fliegen – denn die Pilgerreise wird eine reine Flugwallfahrt werden. Leider können aus diesem Grund keine Schwerstkranken, die liegend transportiert werden müssten, mitreisen.

„Die Gesundheit unserer Mitreisenden und auch des Pilgerdienst-Teams steht im Vordergrund. Zusätzlich müssen wir daher auf die 2G-Regelung bestehen“, ergänzt Thomas Ohm.

Geflogen wird mit zwei Maschinen am 8. April 2022 ab Flughafen Paderborn/Lippstadt. Sollten viele Anmeldungen von Flugpilgern aus dem Raum Ruhrgebiet-Hellweg kommen, ist der Start einer der Maschinen ab Dortmund eine weitere Planungsoption. Rückkehr ist in der Karwoche am Dienstag, 12. April 2022.

Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB wird neben dem Malteser-Diözesanseelsorger Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg die Pilgerschar seelsorglich begleiten. In seinem Grußwort lädt der Weihbischof ein, der heilenden Kraft Gottes in Lourdes zu begegnen und Lebensfreude zurückzugewinnen. Freude gehört unbedingt dazu. Sei es bei der Teilnahme an den Lichterprozessionen, der Feier zur Palmsonntagsliturgie oder bei Entdeckungen auf den Spuren der heiligen Bernadette.

Die Pilgerreise kostet ab 749 Euro je nach gewünschter Hotel-Kategorie, Kinder bis zum 10. Lebensjahr sind ermäßigt. Weitere Informationen gibt es unter www.malteser-wallfahrten.de. Hier können auch der Flyer und das Anmeldeformular heruntergeladen werden. Bei weiteren Fragen wendet man sich an das Lourdes Pilgerteam unter 05251/135555 oder per E-Mail an Wallfahrten.Paderborn@malteser.org.