„Mit dem Geld fördern wir Ihre guten Ideen“

Wer gute Nachrichten mitbringt, der ist als Gast gern gesehen. Wenn es dann auch noch um finanzielle Zuwendungen in sechsstelliger Höhe geht, ist die Laune aller Beteiligten noch besser. Kein Wunder also, dass Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes, bei ihrem Besuch am Mittwoch in Preußisch Oldendorf in viele fröhliche Gesichter blicken konnte.

NRW-Ministerin Ina Scharrenbach übergibt drei Zuwendungsbescheide an Marko Steiner, Bürgermeister von Preußisch Oldendorf. Der vierte Bescheid soll in Kürze per Post folgen. Mit dabei: die Landtagsabgeordneten Bianca Winkelmann (rechts) und Daniela Beihl (links).

Ganz besonders groß war die Freude bei Bürgermeister Marko Steiner, denn der warme Geldregen des Landes (und in Teilen des Bundes) sorgt dafür, dass wichtige Projekte in den verschiedenen Ortsteilen in die Tat umgesetzt werden können. Drei Förderbescheide konnte Ina Scharrenbach direkt an Steiner übergeben („ich lasse das Geld aber nur hier, wenn Sie unterschreiben und den Erhalt quittieren“), der vierte soll in Kürze per Post nachfolgen.