Mit dem Handy isst man schneller

Backwaren gibt es in Paderborn jetzt per Klick: Bäckerei Hermisch bietet Bestellungen per „Brötchen-App“ an

Paderborn

Croissants, Körnerbrötchen, Laugenstangen, Brezeln oder das urige Paderborner – das alles gibt es in Paderborn jetzt auch per Klick. Über eine App können Kunden der Bäckerei Hermisch in Ruhe Backwaren aussuchen, in den Warenkorb packen, gleich bezahlen und ohne in der Schlange zu stehen in der ausgewählten Filiale abholen.

Von Jörn Hannemann