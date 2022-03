Mit dem Kröten-Taxi zum Laichplatz

Weil die Route dorthin oft über viel befahrene Straßen führt, bedarf es besonderen Schutzes für die Amphibien. Eine Aufgabe, die in Löhne von den städtischen Bundesfreiwilligendienstlern (Bufdis) übernommen wird.

Beinahe könnte man sie als Frühjahrsboten bezeichnen: Die grünen Krötenzäune, die an vielen Stellen des Stadtgebiets den Straßenrand zieren, sind ein Vorbote für steigende Temperaturen, die die Wanderung der Amphibien in Gang setzen.

Julia Wickenkamp ist eine von insgesamt acht jungen Erwachsenen, die bei der Stadt Löhne ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Als Bufdi im Bereich Natur- und Umwelt kümmert sie sich auch um die Amphibienwanderung. Foto: Lydia Böhne

„Dafür muss es längere Zeit über acht Grad warm sein, denn bei Minusgraden können sich die wechselwarmen Tiere nicht bewegen“, erläutert Carola Wind vom Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz.

An der Börstelstraße liegt der Laichplatz, ein kleiner Teich, in etwa 50 Metern Entfernung zum Winterquartier. Eigentlich ein Spaziergang für die paarungswilligen Hüpfer, die bereit sind, bis zu drei Kilometer für ihr perfektes Plätzchen zurücklegen.

Leider führt der Weg aber mitten über die stark befahrene Straße, an der sogar Tempo 70 erlaubt ist. Hinzu kommt, dass die Kröten nachtaktiv und mit ihrer Optik in der Dunkelheit auch nur schlecht zu sehen sind.

Tiere fallen in Eimer

Darum, dass die Tierchen trotzdem sicher ans Ziel kommen, kümmern sich in diesem Jahr Julia Wickenkamp (20) und Stephan Hillbrand (20). Zweimal am Tag, morgens um etwa 7.30 Uhr und abends zur Dämmerung, kontrollieren die Bufdis an allen Standorten die entlang des Zauns eingegrabenen Eimer, in die die Kröten auf der Suche nach einem Durchschlupf im Zaun fallen.

In Löhne befinden sich Schutzzäune nicht nur an der Börstelstraße, sondern auch an der Hahnenstraße, Am Kochbusch und an der Ulenburger Buchenallee. Anschließend werden die Amphibien bequem auf die andere Seite getragen. „Quasi wie ein Kröten-Taxi“, sagt Carola Wind.

Bitte langsam fahren!

Ein einmaliger Service, denn den Weg zurück müssen die Tiere, zum Großteil Erdkröten, aber auch Molche, ab dem Spätsommer selbst meistern. Das liegt laut Carola Wind an der Unplanbarkeit der Dauer. Manche Exemplare würden sogar erst im Herbst wieder Schutz im Winterquartier suchen.

Dort, wo sich doch mal Amphibien auf die Straße verirren, sollten Autofahrer langsam und nicht zu dicht an den tierischen Wanderern vorbeifahren. Foto: Lydia Böhne

„Wir kennen also nur die Zahlen von der Hinwanderung. Wenn es im nächsten Jahr abnehmende Tendenzen gibt, wissen wir, dass es nicht viele zurückgeschafft haben und müssen überlegen, wie wir eingreifen könnten“, fügt die Expertin hinzu.

Um den Kröten die Wanderung zu erleichtern, legt Carola Wind Autofahrern nahe, langsam zu fahren und nicht zu dicht an den Kröten, die durch die Fliehkraft zurückgeschleudert werden, vorbeizupreschen.

Vielfältige Aufgaben

Die Bufdis freuen sich, mit ihrer Arbeit den Artenschutz zu fördern. Zu den Aufgaben der beiden Löhner gehört aber nicht nur die Betreuung der Amphibienwanderung, sie kümmern sich unter anderem auch um Bepflanzungen, Aktionstage, Pflegemaßnahmen oder bespielen ab und zu den städtischen Instagram-Account mit Wissenswertem rund um die Natur.

Mehrere hundert Kröten und Molche werden während der Wanderung eingesammelt und sicher über die Straße getragen. Foto: Stadt Löhne

Die 20-Jährigen, die nach dem Abitur die Chance für eine Lernpause und Findungsphase genutzt haben, schätzen an ihrem Job vor allem das selbstständige Arbeiten und die Bewegung an der frischen Luft, wie sie selbst sagen. Zu den Privilegien zählen neben einem eigenen Büro auch ein Dienstwagen. Sogar einen Motorsägenschein haben sie absolviert.

Bufdis in Löhne Foto: Im Bereich Natur- und Landschaft, Gewässerschutz sowie Klima- und Umweltschutz der Stadt Löhne gibt es zwei Bufdi-Stellen, die immer zum 1. September und für jeweils zehn bis zwölf Monate vergeben werden. Voraussetzungen sind – neben Interesse an Natur-, Umwelt- und Klimaschutz – Teamfähigkeit und ein Führerschein. Die Bufdis erhalten ein Taschengeld in Höhe von 260 Euro, zusätzlich 180 Euro für Verpflegung und Arbeitskleidung. Bewerbungen sollten an das Personalamt der Stadt Löhne zu Händen von Christina Köster, Oeynhausener Straße 41, 32584 Löhne, gerichtet werden. Weitere Informationen gibt es bei Carola Wind unter der Rufnummer 05732/100399 oder per Mail an c.wind@loehne.de oder bei Heike Nolte, Telefon 05732/100398 oder Mail an h.nolte@loehne.de. ...

„Den jungen Erwachsenen bieten sich viele Möglichkeiten. Wenn Interesse besteht, haben wir zum Beispiel die Kontakte, beim Forstamt reinzuschnuppern. Es gibt auch Kooperationen mit der Biologischen Station“, sagt Carola Wind.

Stephan Hillbrand zieht ein positives Fazit: „Das Rathaus war mir vorher komplett fremd. Ich habe eine gute Orientierung bekommen und könnte mir sogar vorstellen, beruflich in Richtung Verwaltung oder Biologie zu gehen.“

Auch wenn Julia Wickenkamp sich lieber der Architektur zuwenden will, ist sich die 20-Jährige sicher: „Die Erfahrung hat sich trotzdem gelohnt.“