Mit dem Nachtwächter unterwegs

„Die mittelalterliche Entstehung Bürens ist in den Straßen und an den Gebäuden noch immer deutlich sichtbar“, sagt Bürgermeister Burkhard Schwuchow. „Wir freuen uns sehr, das bei der ersten Museumsnacht zeigen zu können.“ Wer sich für altes Handwerk, sakrale Kunst, Architektur oder die Entstehung der Schulpflicht interessiert, ist hier richtig. Geöffnet sind die Niedermühle, die Jesuitenkirche, die Mittelmühle, die Sakramentskapelle, das Bernhard-Wolff-Schulmuseum mit einem neuen Exponat, das Schützenmuseum im Eulenturm, die Erlöserkirche, das Krankenhausmuseum, die Pfarrkirche St. Nikolaus und die nur selten geöffnete Kreuzkapelle am Kapellenberg.

Auch Musikfreunde können sich erfreuen an harmonischen Klängen. Um 17 Uhr erklingt in der Pfarrkirche St. Nikolaus in der Königstraße die barocke Orgel, um 18 Uhr in der Sakramentskapelle eine spanische Gitarre, um 19 Uhr in der Jesuitenkirche ein „cool Saxophone“ sowie Chorgesänge um 20 Uhr in der Kreuzkapelle. Musikalischer Abschluss ist um 21 Uhr in der Jesuitenkirche der Chorbeitrag „Zur guten Nacht“.

Die Kreuzkapelle war in den vergangenen Jahren nicht für Besucher zugänglich und wird ausschließlich für die Museumsnacht um 20 Uhr geöffnet. Von dort startet die Nachtwächterwanderung gegen 20.30 Uhr vorbei an der Niederpforte zur Jesuitenkirche. Der für die Museumsnacht eingerichtete Busshuttle fährt mit zwei Bussen zum Gesangsbeitrag um 20 Uhr zur Kreuzkapelle und um 20.40 Uhr wieder zurück zur Haltestelle Alte Post.

Der kostenfreie Busshuttle verbindet alle Schauplätze miteinander, sodass alle Besucher auch mehrere Angebote nutzen können. Vom Schulzentrum durch die gesamte Innenstadt bis hinauf zur Kreuzkapelle dürfen Besucher mitfahren.

Die Tourist-Information öffnet den Bürgersaal in der Burgstraße 17 als Anlaufstelle und Raststation mit einer Ausstellung besonderer Exponate, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Die Teilnahme an der Bürener Museumsnacht ist kostenfrei. Es wird gebeten, die aktuell geltenden Corona-Schutzrichtlinien zu beachten. Das Projekt findet statt in Zusammenarbeit mit der Touristik-Gemeinschaft, dem Heimatverein, der Kulturinitiative Niedermühle sowie dem Stadtmarketing und wird Mitteln aus dem Programm „Neustart Kultur“ gefördert.

Nach dem kulturellen Genuss freuen sich die Bürener Gastronomen auf Besucher. Die teilnehmenden Restaurants halten die Küche länger geöffnet als gewohnt, um einen schönen Abschluss der Museumsnacht zu ermöglichen. Mehr Informationen sowie genaue Angaben zum Sonderbusverkehr sind online zu finden auf www.bueren.de.