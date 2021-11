Mit dem Nilpferd in der Achterbahn

Es war seine letzte „verspielte Aktion“ in der Stadt: Heiner Wöhning hat am Wochenende mit einem von ihm kreierten „Spiele-Casino“ in der evangelischen Johanniskirche seine Tätigkeiten als Gemeindepädagoge beendet.

Heiner Wöhning, seit Jahrzehnten als Spieleorganisator bei großen Veranstaltungen in Bielefeld und als Erfinder des Spiels „Das Nilpferd in der Achterbahn“ bekannt, beendet seine Tätigkeiten als Pädagoge in der Lydia-Gemeinde.

Er geht als 63-Jähriger Ende Dezember in den vorzeitigen Ruhestand und zieht an die Ostsee um. Abertausende Menschen konnte er in den vergangenen 37 Jahren mit Spielen auf mannigfaltige Art unterhalten. Größter Erfolg: sein Spiel „Das Nilpferd in der Achterbahn“. Es begeistert bis heute Millionen von Menschen.