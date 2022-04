Mit dem Papstorden geehrt

Diese Osterüberraschung ist gelungen: Völlig unerwartet wurde am Ostermontag in der Bürener St. Nikolaus Pfarrkirche Helmut Wichitill mit dem Päpstlichen Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“ geehrt.

„Von den Aposteln bis heute gab und gibt es Menschen, die durch ihre Liebe, ihr Engagement und ihren Eifer für Menschen aufstehen und aufhelfen, die so Zeugen der Auferstehung schon hier mitten im Erdenleben sind. Einer von ihnen ist Helmut Wichitill“, sagte Pfarrer Peter Gede bei der Ordensverleihung. Helmut Wichitill wurde 1940 in Kaaden in Tschechien geboren und kam 1949 nach Büren. Mehr als 50 Jahre gehörte er dem Kirchenchor der Pfarrgemeinde an und war über viele Jahre dessen Vorsitzender. Er hat Dienste als Lektor und Kommunionhelfer verrichtet und ist heute immer noch Ansprechpartner in vielen Dingen.

Seit vielen Jahren Betreuer der Seniorenpark-Bewohner

Zudem betreut Helmut Wichitill seit vielen Jahren mit Liebe und Leidenschaft die Bewohner im Seniorenpark Büren, feiert mit ihnen jeden Mittwoch einen Wortgottesdienst, teilt die Kommunion aus und besucht viele Bewohnerinnen und Bewohner, die ihr Zimmer nicht mehr verlassen können. Jede Woche fertigt er ein Wochenheft mit geistlichen Impulsen, Erläuterungen zu den anstehenden Festen, Neuigkeiten aus der Gemeinde oder humorvollen Anekdoten an. „Seine christliche Einstellung zeigt sich auch, wenn er die Bewohnerinnen und Bewohner zu ärztlichen Behandlungen fährt oder zur Kirche begleitet. Helmut Wichitill ist einer, der Gutes tut und nicht darüber spricht. Der Päpstliche Orden Pro Ecclesia et Pontifice wurde geschaffen um Menschen zu ehren wie Helmut Wichitill“, sagte Gede.