Mit dem Pinsel Stimmung einfangen

„Wasser, Wind und Wolken“. So hat Andrea Lohmeier, Künstlerin aus Enger, ihre Ausstellung genannt. Aktuell ist die im Haus Stephanus in Lippinghausen zu sehen.

Andrea Lohmeier, Künstlerin aus Enger, geht gern mit Spachtelmasse an ihre Werke. Aktuell stellt sie 20 ihrer Bilder im Haus Stephanus aus.Knallblaue Blumen – Künstlerin Andrea Lohmeier liebt auch die kräftigen Bei ihren Bildern lässt sich Andrea Lohmeier gern vom Anblick des Meeres inspirieren.

Auf nur einen Stil möchte sich die Malerin Andrea Lohmeier nicht festlegen. Mal malt sie „abstrakte, farbenfrohe und fast grobmotorige“ Bilder, mal ruhige und stimmungsvolle Landschaftsszenen. Einen Eindruck von der Vielfalt der Engeraner Künstlerin bekommen jetzt Bewohner und Besucher des Hauses Stephanus in Lippinghausen, wo Andrea Lohmeier noch bis Mitte November 20 Bilder unter dem Überschrift „Wasser, Wind und Wolken“ ausstellt. In Enger malt die Künstlerin, die Mitglied des Künstlerforums Herford und Umgebung ist, seit 2005 in ihrem eigenen Atelier, das sie den Namen „Andrea malt“ gegeben hat.