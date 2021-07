Mit dem Timbre von „The Voice“

„Fly Me To The Moon“, „My Way“ und „Strangers In The Night“ sind nur einige der großen Hits von Frank Sinatra. Marc Masconi und The Björn Vüllgraf Orchestra haben die Lieder bei der #SommerbühneBadOeynhausen mit viel Hingabe aufgeführt, so dass kaum ein Unterschied zum Original zu hören war.

Foto: Jenny Karpe