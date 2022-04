Mit dem Tupfer ist es nicht getan

„Bislang kamen die OTAs allesamt aus einer Gütersloher Schule, bei der sie unter Vertrag standen und die wiederum mit ausgewählten Gesellschafter-Kliniken kooperierte“, teilte das Brüderkrankenhaus mit. Diese Struktur hat sich nun geändert: Daniela Brestel ist Azubi des Brüderkrankenhauses, absolviert den Blockunterricht in der Nachbarstadt und steht in den Operationssälen des Brüderkrankenhauses am Tisch. Dort reicht sie dem Operateur mitnichten ausschließlich nur den Tupfer! Sie kennt Pinzetten, Scheren, Klemmen, Bohrer – eben alles, was an Instrumenten im OP benötigt wird.

Wenn ihre Kollegin Instrumentierende ist und sie die Springerin, dann kon­trolliert Daniela Brestel die Identität des Patienten, übernimmt die lückenlose Dokumentation der Operation, überwacht und bedient medizintechnische Geräte. Vor Beginn der OP prüft sie alle technischen Systeme, bereitet den Instrumentiertisch vor, prüft die Etiketten der Siebe, in denen die Ins­trumente in den OP gebracht werden.

Begleiten und überwachen Foto: Die staatlich anerkannte Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) beinhaltet Kompetenzen für die eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben im OP: Eingriffe werden strukturiert vorbereitet und fach- und sachgerecht assistiert. Dazu gehört auch der Umgang mit medizinisch-technischen Geräten wie Röntgenapparaten oder Robotern. Eine OTA begleitet, unterstützt und überwacht Patienten im operativen Versorgungsbereich. ...

„Das ist eine spannende Zeit für mich“, sagt Brestel, die nach ihrer Fachhochschulreife bei der Bundeswehr gearbeitet hat und dort erste Einblicke in die Sanitätsabteilung bekam: „In den vergangenen Wochen habe ich viele Einblicke in den Beruf bekommen. Jeden Tag lerne ich etwas Neues. Von der ersten Minute an stand ich mit im OP und durfte unter Anleitung assistieren.“

Beherrscht sie den Job als Springern, erfolgt im einem nächsten Schritt das Erlernen aller Tätigkeiten einer Instrumentierenden: Die reicht dem Operateur, was er benötigt, um den Eingriff vorzunehmen.

Die Ausbildung zur OTA erfolgt im Block: Jeweils sechs bis acht Wochen im OP in Paderborn wechseln mit zwei bis drei Monaten in der Gütersloher „Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen“ ab.

Seit 1. Januar 2022 ist die Ausbildung staatlich anerkannt, dauert drei Jahre. Voraussetzung ist ein mittlerer Schulabschluss oder ein anderer, gleichwertiger Abschluss. Ein Hauptschulabschluss mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren werde ebenfalls als Zugangs-Qualifikation anerkannt, so das Brüderkrankenhaus.

Karsten Agel, OP-Koordinator im Brüderkrankenhaus, und sein Stellvertreter Michael Föckel sind froh, dass sie hauseigene OTAs ausbilden können. „Damit ergänzen wir die Palette unsere Ausbildungsberufe sinnvoll“, so Föckel, der Mentor von Daniela Brestel ist: „Unser Ziel ist, dass die Auszubildenden im BKP bleiben“, sagt Föckel.