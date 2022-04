Mit den Hells Angels gedroht?

Ein 32-jähriger Vlothoer steht am Amtsgericht Bad Oeynhausen wegen des Vorwurfs der Nötigung und der Körperverletzung unter Anklage. Während es andere Angeklagte häufig vorziehen, sich einsilbig zu geben, redete der Vlothoer wie ein Wasserfall. Er sieht sich als Opfer von falschen Darstellungen und Erpressung.

Nötigung und Körperverletzung: Vlothoer (32) steht in Bad Oeynhausen unter Anklage

Der Prozess wird am 4. Mai am Amtsgericht Bad Oeynhausen fortgesetzt.

Es geht um zwei voneinander unabhängige Ereignisse: Die Nötigung soll im November 2020 in Vlotho stattgefunden haben, als er laut Anklage in der Straße „Im Kanaan“ einen anderen Mann mit seinem Auto am Wegfahren hinderte und ihn zwang, sich auszuweisen. Laut Staatsanwaltschaft drohte der Angeklagte dem Mann, „die Hells Angels zu ihm zu schicken“.