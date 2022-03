"Mit der Belastung am Limit"

Herford: Fast 100 Beschäftigte im Sozialbereich treten in Warnstreik

Herford

Fast 100 Beschäftigte heimischer Lebenshilfeeinrichtungen sowie von Trägern des Sozial- und Gesundheitswesens sind am Dienstag in Herford zu einem Warnstreik auf die Straße gegangen, um in der laufenden Tarifrunde den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber zu erhöhen.

Von Bernd Bexte