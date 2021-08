„Mit der FDP gibt es keine Linksdrift in unserem Land“

Die FDP gilt bei dieser Bundestagswahl als Königsmacher. Wenn es am 26. September nicht für eine Linksregierung aus SPD, Grünen und Linke reichen sollte, müssten sich die Liberalen wahrscheinlich zwischen einem Bündnis mit SPD und Grünen (Ampel) oder mit Union und Grünen (Jamaika) entscheiden.

FDP-Chef Christian Lindner hat am Montag in Bielefeld die WESTFALEN-BLATT-Redaktion besucht.

Auch darüber haben Ulrich Windolph und Andreas Schnadwinkel mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner gesprochen.

Es ist besser, nicht zu regieren als schlecht zu regieren. Schließen Sie aus, dass Sie Ihren Satz noch einmal sagen müssen?

Christian Lindner: Nein, das schließe ich nicht aus. Der FDP geht es um Überzeugungen und nicht um Karrieren. Die Leute können sicher sein, dass es mit der FDP keine Linksdrift in unserem Land gibt. Bürokratismus, Umverteilung und Subventionen haben wir schon genug. Wir brauchen also keine noch linkere Politik, sondern im Gegenteil eher eine Besinnung auf den Wert der Freiheit, wirtschaftliche Vernunft und Investitionen in Digitalisierung.

Keine Regierung ohne FDP?

Lindner: Es besteht immer noch die Gefahr einer rot-grün-roten Koalition. Olaf Scholz hält sich dies bewusst offen. Tatsächlich stehen SPD und Grüne der Linkspartei in der Sache auch näher als der FDP. Wir wollen deshalb so stark werden, dass einerseits eine schwarz-grüne und andererseits eine rot-grün-rote Mehrheit nicht zustanden kommt. Damit kann aus der Mitte heraus eine Regierung mit der FDP gebildet werden. Da könnten wird gute Beiträge für unser Land leisten.

Jamaika, Ampel, Deutschland sind die Dreier-Kon­stellationen mit FDP-Beteiligung. Welches Bündnis scheint wahrscheinlich?

Lindner: Aus meiner Sicht ist die CDU/CSU mit Armin Laschet als Kanzlerkandidat derzeit in den Umfragen unterbewertet. Ihm stehen auch mehr Koalitionsoptionen zur Verfügung. Deswegen halte ich eine Bundesregierung unter Führung der Union immer noch für die wahrscheinlichste der Optionen. Allerdings wäre es empfehlenswert, wenn die Union noch stärker Tritt fasst und ihren Wahlkampf nicht darauf auslegt, ihren verlässlichen Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen zu attackieren, sondern sich eher mit den Ideen der Grünen beschäftigt, die aus unserem Land ein Bullerbü mit Lastenfahrrädern machen wollen.

Ihr persönliches Verhältnis zu Armin Laschet gilt als belastbar. Woran liegt das?

Lindner: Armin Laschet und ich kennen uns aus der engen politischen Zusammenarbeit nun schon seit 16 Jahren. Wir haben viel Gutes auf den Weg gebracht, zuletzt vor vier Jahren die NRW-Landesregierung. Wir konnten uns wechselseitig bei allen inhaltlichen Unterschieden stets auf die Fairness verlassen. Und diese Fairness im Umgang unterscheidet Armin Laschet von anderen, übrigens auch von anderen aus früheren Generationen der CDU.

Meinen Sie damit die Kanzlerin?

Lindner: Es ist ja kein Geheimnis, dass Frau Merkel sehr stark den Grünen zuneigt. Armin Laschet ist eher ein Politiker der Mitte und des Ausgleichs. Allerdings sollte man ihn trotzdem nicht mit den Grünen allein lassen.

Jamaika 2021 hätte also bessere Startbedingungen als Jamaika 2017?

Lindner: Zumindest gäbe es die Ausgangsbasis einer funktionierenden schwarz-gelben Zusammenarbeit in NRW. Freilich ist dann die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich ein dritter Partner, ob SPD oder Grüne, ebenfalls wiederfinden kann. Wir würden immer darauf achten, dass man mit einem dritten Partner besser umgeht, als es Schwarz und Grün 2017 mit der FDP beabsichtigt haben. Jeder muss seine Punkte machen können. Klimaschutz durch saubere Technologie zum Beispiel muss ja im Interesse aller liegen.

Keine höheren Steuern, kein grüner Finanzminister: Ließen sich Ihre Forderungen im Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen umsetzen?

Lindner: Mit unserem Angebot, dass ein Liberaler das Finanzministerium übernehmen könnte, sind zwei Leitplanken verbunden. Nämlich im Höchststeuerland Deutschland die Belastungen nicht weiter zu erhöhen, weil das zu Lasten privater Investitionen und privater Reserven ginge. Die zweite Leitplanke ist die Schuldenbremse, die wir achten müssen. Wir haben bereits wachsende Inflationsrisiken und müssen uns um unseren eigenen Schuldenstand ebenso sorgen wie um die Schuldentragfähigkeit in Europa. Da ist es kein guter Gedanke, jetzt weiter gefällige Politik auf Pump zu machen.

Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, wenn die zweistärkste Partei die Regierung bilden und den Kanzler stellen würde. Wäre Jamaika mit der Union als zweitstärkster Fraktion möglich?

Lindner: Richtig an Ihrer Feststellung ist, dass 1969 und 1976 die Union die Bundestagswahlen gewonnen, aber nicht den Kanzler gestellt hat. Das wäre nur eine historische Analogie. Ich halte es noch nicht für entschieden, wer zwischen Union und SPD die Nase vorn haben wird.

Trauen Sie Olaf Scholz und der SPD über den Weg, wenn es um Kritik an der Linken wegen außenpolitischer Positionen geht?

Lindner: Nein, denn dann könnten Olaf Scholz und die SPD ja einfach sagen, dass sie mit der Linkspartei nicht koalieren. Unvergessen ist die Situation in Bremen, als die SPD ein Bündnis mit den Wahlsiegern CDU und FDP verweigert hat und die Grünen sich entschieden haben, die Linkspartei in die erste westdeutsche Landesregierung zu holen. Und auch Olaf Scholz selbst hat sich im Zweifel immer nach links orientiert. Vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg hatte er Gespräche über eine sozialliberale Koalition ausgeschlossen.

Trotzdem könnte bei einem Wahlsieg der SPD der Druck auf die FDP enorm wachsen, in eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen einzusteigen. Müssten Sie fürchten, dann ähnlich wie 2017 als Verweigerer dazustehen?

Lindner: Unser Nein 2017 hat unserer Position nicht geschadet. Standhaftigkeit und Prinzipientreue zahlen sich aus. Deshalb kann jeder sicher sein, dass es uns um Inhalte geht. Wir haben nichts gegen einflussreiche Positionen, aber die Richtung des Einflusses muss stimmen. In der Entscheidung von 2017 sehe ich eine Investition in die Glaubwürdigkeit, die jetzt den Menschen versichert, dass sie am Tag nach der Wahl nicht mit einer linken Regierung aufwachen, wenn sie FDP wählen.

Was müssten denn SPD und Grüne anbieten, damit Sie doch über eine Ampel nachdenken könnten?

Lindner: SPD, Grüne und Linkspartei wollen breitflächige Steuererhöhungen, wir wollen an Steuerentlastungen arbeiten. SPD und Grüne wollen die Schuldenbremse aufweichen, wir wollen die Schuldenbremse achten und zudem innerhalb Europas die finanzpolitische Eigenverantwortung und Stabilität stärken. Wir wollen das Klima nicht mit kleinteiligsten Verboten schützen, sondern wollen Klimaschutz zu einer neuen Wachstums- und Fortschrittsagenda mit privaten Investitionen machen. Und diese Investitionen sollen schneller möglich werden, weil der Staat die Genehmigungsverfahren rascher abschließt. Mir fehlt die Fantasie dafür, welches Angebot Saskia Esken und Anton Hofreiter der FDP machen wollen. Sie tauchen zwar im Wahlkampf in den Medien nicht so oft auf, aber sie beschreiben die wahren politischen Inhalte von SPD und Grünen.

Corona-Pandemie, Hochwasser-Katastrophe, Rettung afghanischer Ortskräfte: In allen drei Fällen lag es maßgeblich auch an der Bürokratie, dass vieles nicht funktioniert hat. Wie wollen Sie die Bürokratie abbauen und die Beharrungskräfte in den Verwaltungen brechen?

Lindner: Man tut den Beschäftigten im öffentlichen Dienst unrecht, wenn man sie für partielles staatliches Versagen verantwortlich macht. Viele wollen da gute und schnelle Arbeit leisten. Unser Problem ist, dass unser Staat in seinen Kernaufgaben nicht gut organisiert und übrigens auch nicht gut finanziert ist. Auf der anderen Seite haben wir aus dem öffentlichen Haushalt ein Tag und Nacht arbeitendes Pumpwerk für immer mehr Geld gemacht haben. Das Geld geht aber eben nicht in die Handlungsfähigkeit des Staates.

Was würden Sie also tun?

Lindner: Für Bildung, Bundeswehr, Justiz, Gesundheit und Infrastruktur brauchen wir mehr Mittel. Wir müssen dazu übergehen, vor jedem Gesetzesbeschluss einen Digitalcheck zu machen, um die Vorhaben schnell und papierlos administrieren zu können. Und bei Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen wir die unterschiedlichen Einspruchsmöglichkeiten reduzieren und auch befristen, damit man nicht noch Monate später gegen eine Infrastruktur klagen kann.

Die FDP hat die Lockdown-Politik der Bundesregierung als einfallslos und wenig effizient kritisiert. Haben Union und SPD Klientelpolitik für ihre relativ alte Stammwählerschaft gemacht, die aus nachvollziehbaren Gründen Angst vor Corona hat?

Lindner: Bei Union, SPD und Grünen war es eine Form der Klientelpolitik, aber eher bezogen auf die Gruppe derer, die den Staat für alles verantwortlich machen und einseitig gesellschaftliches Leben reduzieren wollen. Es war keine Politik für die Familien, die sich Sorgen um die Schulbildung ihrer Kinder machen, keine Politik für den Mittelstand, der trotz guter Gesundheitskonzepte nicht testbasiert öffnen durfte, und es war auch keine Politik für ältere Menschen, die in den Pflegeeinrichtungen vereinsamt sind. Über weite Phasen der Pandemie haben wir unverhältnismäßig Freiheiten eingeschränkt, weil kluge Hygienekonzepte nicht zum Zuge kommen durften. Das Dogma „Wir bleiben zuhause“ hat mehr Schaden angerichtet, als nötig gewesen wäre.

Könnte dieser staatliche Dirigismus einen Langzeitschaden für unsere Demokratie bedeuten?

Lindner: Wir dürfen jedenfalls keine falschen Schlüsse aus der Pandemie ziehen. Ich werde immer häufiger gefragt, ob wir nicht einen Staat bräuchten, der auch mal durchgreift. Auch manche Klima-Aktivisten träumen ja davon, dass man zum Zweck des Klimaschutzes weitgehend in das Leben und in die Freiheit der Menschen eingreift. Ich ziehe eine ganz entgegengesetzte Bilanz. Gerade weil wir gesehen haben, welcher Schaden mit der Einschränkung der Freiheit verbunden ist – für die Seele, für die Wirtschaft, für das soziale Gefüge – sollte man Klimaschutz eben nicht nach dem Vorbild von Verboten und harten staatlichen Eingriffen organisieren, sondern eher Ingenieure und Techniker unterstützen, Wasserstoff-Windparks zu bauen, synthetische Kraftstoffe auf die Straße zu bringen und CO 2 im aufgeforsteten Wald zu speichern.

Das Bundesverfassungsgericht steht wegen seines Klimaspruchs in der Kritik. Wie sehen Sie die Entscheidung aus Karlsruhe?

Lindner: Staatsrechtler haben das Urteil in der Tat kritisiert. Meine Kritik bezieht sich eher auf die Reaktion der Politik darauf. Für mich kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir die Freiheit künftiger Generationen heute in den Blick nehmen müssen. Aber daraus erwächst eben kein Zwang zum Aktionismus und zur unverhältnismäßigen Freiheitseinschränkung heute, sondern die Notwendigkeit, dass wir heute durch Forschung und Investitionen die Voraussetzungen für morgen schaffen. Nämlich wirtschaftliche Perspektiven heute, ohne die Entwicklungschancen einer jüngeren Generation zu beschneiden. Und das ist ohne weiteres möglich.

Deutschland hat in Europa die zweithöchsten Steuern und Abgaben nach Belgien. Wie wollen Sie das stoppen und reduzieren?

Lindner: Ich wundere mich über SPD, Grüne und Linkspartei, die leichtfertig an der Steuerschraube drehen wollen. All das hat ja Folgen. Wer über die Maßen die Steuern erhöht, macht den Standort unattraktiv, reduziert den Spielraum für private Investitionen, beschneidet die Leistungsfreude der Leute und fördert die Abwanderung qualifizierter Menschen. Deshalb gibt es keinen Spielraum, die Steuern zu erhöhen – abgesehen von den Internetriesen Google, Facebook, Amazon, Apple und anderen, die müssen mehr Steuern zahlen.

Wo müssen die Bürger entlastet werden?

Lindner: Das beginnt bei der alleinerziehenden Mutter im Bezug von Hartz IV, bei der sich der Minijob wieder mehr lohnen muss. Da haben wir die mit 80 Prozent höchste staatliche Besteuerung ausgerechnet bei denen, die noch bedürftig sind und sich mit Fleiß aus der Situation befreien wollen. Und geht weiter beim den massiv belasteten kleinen und mittleren und bei den jungen Familien, die sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen, aber vor allem die Grunderwerbsteuer an den Staat leisten müssen. Meine Prognose ist, dass zuerst der Solidaritätszuschlag für alle fallen wird, weil er mehr als 30 Jahre nach der Deutschen Einheit verfassungswidrig ist. Der Zweck ist entfallen, dann muss auch die Ergänzungsabgabe wegfallen. Das ist keine politische Frage, sondern eine juristische.

Schwer vermittelbar, oder?

Lindner: Wer jetzt noch als angeblicher Spitzenverdiener den Soli zahlen muss, bestreitet damit oft einen Betrieb. An vielen Stellen ist die Einkommensteuer die Steuer für den Betrieb, aus der werden Maschinen bezahlt und Job geschaffen. Die Vernachlässigung der Tatsache, dass Deutschland ein mittelständisch geprägtes Land mit vielen Familienbetrieben ist, kommt mir in der Soli-Debatte zu kurz. Das sind nicht alles Fußballmillionäre und Dax-Vorstände. Die beste Arbeitnehmerpolitik ist eine Politik für die Familienunternehmen.