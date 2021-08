Mit der Flex durch die Wohnungstür

Delbrück/Paderborn

Wer um Hilfe ruft, ist meist in Not. Dann empfiehlt es sich, zu handeln. Ein 61-Jähriger hat in Delbrück zur Flex gegriffen, um in die Wohnung zu gelangen, aus denen angeblich Hilferufe kamen. Jetzt muss das Paderborner Landgericht darüber entscheiden, ob der Mann so gefährlich ist, dass er in die Psychiatrie gehört.

Ulrich Pfaff