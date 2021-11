Mit der Lücke ist jetzt Schluss

88 Jahre ist Hans Menne alt. Mehr als 15 Jahre hat er für einen neuen Radweg zwischen Riesel und Istrup gekämpft. Am Mittwochnachmittag nun sah er freudestrahlend dabei zu, wie Landrat Michael Stickeln und Brakels Bürgermeister Hermann Temme zur Eröffnung das obligatorische Band durchschnitten: Der Radweg ist fertig.

„Wiedersehen macht Freude“, sagte Landrat Stickeln und erinnerte an den ersten Spatenstich für das 375.000 Euro teure Bauprojekt vor fünf Monaten. 95 Prozent der Kosten für den 820 Meter langen Lückenschluss zahlt das Land Nordrhein-Westfalen. Bürgermeister Hermann Temme sagte, das neue Radwege-Stück, das am Sportplatz in Riesel hinter der Kirche startet, sei „nicht nur ein langgehegter Wunsch, sondern ein echtes Bedürfnis unserer Bürger“.