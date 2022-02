„Mit dieser Anmeldezahl sind wir bestens zufrieden“

Mit solchen Zahlen ist Sabine Koch „bestens zufrieden“: Die stellvertretende Schulleiterin des Evangelischen Gymnasiums Werther (EGW) freut sich, dass ihre Schule vom Schuljahr 2022/23 an 86 Kinder in den künftigen fünften Klassen aufnehmen kann. Für die Oberstufe verzeichnet das EGW vier erfolgreiche Anmeldungen.

Sie freuen sich über den guten Zuspruch und entsprechend gute Anmeldezahlen am Evangelischen Gymnasium in Werther: (von links) Andreas Galler, Sabine Koch, Stefanie Julia Goedtke, Silvia Wunsch und Schulleiter Christian Kleist.

93 Anmeldungen für die fünften Klassen gab es insgesamt, 86 Kinder davon werden angenommen. „Damit starten die künftigen Fünftklässler nach den Sommerferien in eine Dreizügigkeit, die wir uns auch gewünscht haben“, so Koch. „Mit dieser Zahl können wir weiterhin ein kleines, eher ‚familiäres‘ Umfeld bieten und müssen nicht in eine Vierzügigkeit gehen.“ Der aktuelle Fünfer-Jahrgang dagegen bestehe aus vier Schulklassen. „Aber man muss auch immer ausreichend Lehrkräfte und Räume dafür haben.“