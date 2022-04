Mit drei Promille: Betrunkener soll Klinikarzt gewürgt haben

Zugetragen haben soll sich die Attacke am 8. November 2020. An jenem Sonntag soll der Angeklagte am Vormittag in die Notaufnahme der Klinik in der Elsestadt gekommen sein. Warum er das Krankenhaus genau aufsuchte, geht aus der Mitteilung des zuständigen Bünder Amtsgerichts zwar nicht hervor. Allerdings soll der Mann reichlich Alkohol in der Blutbahn gehabt haben – laut einem später durchgeführten Test mehr als drei Promille.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar