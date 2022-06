Harley-Davidson-Motorräder sind Kult

Das Gelände rund um den Gasthof zur Post ist am Wochenende ein Dorado der Harleyfahrer. 150 Gäste haben mit den 63 Mitgliedern des Bielefeld Chapters Germany das 25-jährige Bestehen gefeiert. Statt Geschenken gab es Spenden, die an zwei Vereine gingen, die sich ums Kindeswohl kümmern.

Bielefeld Chapter Germany der Harley Owners Group feiert 25-jähriges Bestehen in Stukenbrock mit Orientierungsfahrt und Musik

An der Maschine des Bielefelders Michael Roßmeier posiert ein Teil des Vorstands des Bielefeld Chapters Germany mit (von links) Daniel Heinrich, Petra Welzel und Wolfgang Gerbig.

Zum Gucken und Staunen haben die Motorräder der Marke Harley Davidson auf dem Parkplatz vor dem Gasthof zur Post eingeladen, viele haben ihre schönen Maschinen aber ins Parkhaus nebenan gestellt, um sie vor der extremen Sonneneinstrahlung zu schützen. Am Samstag ließen aber fast alle ihre polierten Maschinen laufen. Angeboten wurde eine Orientierungsfahrt (Poker Run), aber auch Ziele für Cruiser wie das Hermannsdenkmal, die Externsteine, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal – und auch beliebte Treffpunkte für Biker wie Günters Kurve im Extertal, das Café Geronimo am Möhnesee, die Villa Löwenherz in Lauenförde oder das Bikercafé Fährhaus Diemelsee.