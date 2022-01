Mit eigenem Stand im Juli nach Valmiera

Den Austausch mit der Partnerstadt in Lettland voranbringen, die Jugend einbeziehen, Freundschaften entstehen lassen – das sind nur einige der Ziele des Freundeskreises Valmiera. Der hat sich in Halle erst im vergangenen Jahr gegründet, aber bereits praktische Arbeit geleistet und Pläne geschmiedet für die weitere Entwicklung. Nächster Schritt soll es sein, einen eingetragenen Verein zu gründen, um auch direkt Spenden oder Fördergelder generieren zu können.

Partnerstadt in Lettland: Der Freundeskreis aus Halle will e.V. gründen, um noch besser die dringend benötigten Spenden sammeln zu können

Düfte, Schmuck und ganz praktische Dinge hatte der Freundeskreis Valmiera aus der lettischen Partnerstadt zum Verkauf in Halle bekommen. Hier ist gerade Wechsel am Stand auf dem Ronchin-Platz: Anne Rodenbrock-Wesselmann wird Daiga Arning und Birgit Schröter (von links) ablösen.

Bei der jüngsten Zusammenkunft, die wegen der steigenden Coronazahlen nicht im Ratssaal, sondern als Videokonferenz stattgefunden hat, blickte Marceline Daukant, die Partnerschaftsbeauftragte der Stadt im Rathaus, vor allem auf die beiden Aktionen kurz vor Weihnachten zurück.

Die bereits seit Jahren laufende Spendenaktion von Dieter Baars für die Suppenküche in Valmiera hat nicht nur 3025 Euro eingebracht. Zusätzlich konnten auch 100 Pakete mit Sachspenden, Lebensmitteln, Süßigkeiten oder Spielzeug auf die Reise geschickt werden. „Das Geld ist dort gut angelegt und wird auch dringend benötigt,“ berichtete Baars, Halles ehemaliger stellvertretender Bürgermeister, von der Einrichtung in der Partnerstadt, die sich um Hilfen für die ärmeren Teile der Bevölkerung kümmert.

Hans-Joachim Schwolow, Partnerschaftsbeauftragter beim Kreis Gütersloh und Teilnehmer der Konferenz, ergänzte, dass Landrat Sven-Georg Adenauer und ein Kreistagsmitglied ganz privat noch jeweils 500 Euro zusätzlich für die Suppenküche gespendet hätten.

Weitere Spende: Stand auf dem Ronchin-Platz machte gut 1100 Euro Umsatz

Dafür gab es ein ebenso dickes Dankeschön wie für den spontanen Einsatz der Freundeskreis-Mitglieder im Verkaufsstand am dritten Advents-Wochenende. Durch die Absage des Nikolausmarktes konnte leider auch die kleine Delegation aus Valmiera nicht nach Halle kommen. Die für den Stand beim Nikolausmarkt vorgesehenen Waren waren bei örtlichen Handwerkern aber schon bestellt. Um die zu unterstützen, hatte der Freundeskreis sich spontan die verschiedenen Produkte schicken lassen und im von der HIW bereitgestellten Stand am Ronchin-Platz angeboten. Im Schichtdienst waren daran fast alle Mitglieder beteiligt und durften sich nach gut eineinhalb Tagen über eine Einnahme von mehr als 1100 Euro freuen.

Auf lettischer Seite ist ebenfalls die Gründung eines Partnerschaftsvereins in Vorbereitung. Um weiteres gemeinsames Vorgehen zu besprechen und Kontakte zu knüpfen auf sportlicher, kultureller und bürgerschaftlicher Ebene, wird der Freundeskreis – neben weiteren Videogesprächen – eine Delegation aus der Partnerstadt zum Stadtfest am 25. und 26. Mai einladen. Im Gegenzug möchte der Freundeskreis zum ersten Mal mit einem Stand beim Stadtfest in Valmiera vertreten sein, das vom 22. bis 24. Juli stattfinden soll.

Weitere Mitwirkende willkommen – 29. März Gründungsversammlung

Die Gründungsversammlung des Freundeskreises als Verein soll vermutlich am Dienstag, 29. März, im Versammlungsraum der neuen Sporthalle Masch stattfinden. Wer Interesse hat, an der Partnerschaft mitzuwirken, ist herzlich willkommen. Ansprechpartnerin ist Marceline Daukant im Haller Rathaus, T. 05201/183-114, E-Mail: Marceline.Daukant@hallewestfalen.de.