Mit ein paar PS 2,5 Tonnen ziehen

Wer schafft einen „Full Pull“? Diese Frage wird am Samstag, 3. September, ab 13 Uhr zum 14. Mal auf dem Hof Westermeier am Kampweg 11 beantwortet. Dann lädt der Treckerclub Tölkenkamp, Gründungsjahr 1993, wieder zum Traktor Pulling ein.

Treckerclub Tölkenkamp organisiert am 3. September zum 14. Mal einen Wettkampf im Traktor Pulling in Schloß Holte-Stukenbrock

Der findet, immer im Wechsel mit den Schöninger Jungschützen aus Delbrück, alle zwei Jahre in Schloß Holte-Stukenbrock statt. Die Regeln sind simpel: in zwölf Klassen treten Standardschlepper mit Motoren bis zu 300 PS Stärke gegeneinander an, um einen mit Gewichten beladenen Bremswagen möglichst weit zu ziehen. Wer die komplette Strecke von 50 Metern schafft, der macht einen Full Pull und hat gewonnen. „Es sei denn, mehreren Fahrern gelingt das. Dann gibt es ein Stechen“, sagt Mitorganisator und Moderator Mike Altemeier, dem etwa 20 Helfer zur Seite stehen. Erwartet werden am 3. September 140 bis 150 Teilnehmer, von denen 120 bis 130 an den Start gehen. Denn einige kommen auch nur, um ihre größtenteils historischen Fahrzeuge auszustellen.